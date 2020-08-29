السيسي صادق مع شعبه وتزداد شعبيته يوميًّا.. فرج عامر مشيدًا بإنجازات الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخية، مشيدًا بالمشروعات القومية الكبرى التي افتتحها اليوم بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو رئيس صادق مع شعبه ويفي بكل ما يتعهد به، ولذلك شعبيته تزداد يومًا بعد يوم.

وأشاد عامر، في بيان له أصدره اليوم السبت، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، وأن البناء غير المخطط خطير جدًّا، مطالبًا الحكومة بجميع أجهزتها وجموع المصريين التصدى بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة للقضاء عليها نهائيًّا.

ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي على كلماته الواضحة والحاسمة التي قال فيها بالنص: "الموضوع شائك وأي حد تاني يقول ماتدخلش في الكلام ده وسيب الإعلام يتكلم فيه.. لا هاتكلم في كل مصلحة، ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده في الاقتصاد؛ وهو ده الرصيد اللي عدينا به.. أي عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه أنا هاعمله وانتوا هتتألموا منه، انتوا مش عاوزين تساعدونى ليه ومُصرين على مواقفكم.. بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومترتبة وزى الفل، ولا كل واحد عاوز يعمل اللي هو عاوزه.. بنجيب مبنى يتزال في التليفزيون حد بيتكلم عن شكل أعمق وأكبر ومدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز؛ لكن مش بنهد مبنى وخلاص.. خاطب عقل الناس، والناس من حقها تفهم أمنها ومستقبل أولادها".

وناشد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يعوا هذه الكلمات المهمة من الرئيس السيسي؛ حتى نشارك جميعًا في بناء الدولة المدنية والحديثة والديمقراطية التي يحلم بها المصريون، معربًا عن ثقته التامة في إخلاص وصدق الرئيس السيسي الذي تزداد شعبيته يوميًّا لصدقه مع شعبه، وتنفيذ كل ما يتعهد به أمام المصريين.