منها إصدار بطاقة تموين.. تعرف على 70 خدمة إلكترونية على بوابة مصر الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:
بدأت بوابة مصر الرقمية التي تسمح للمواطنين بالحصول على نحو 70 خدمة حكومية إلكترونيًا، العمل تدريجيًا.
وتقدم بوابة مصر الرقمية الخدمات لـ 4 جهات وهي "التموين والمرور والتوثيق والمحاكم".
ويوضح الخليج 365 أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية وهي كالآتي:
خدمات التموين:
يمكن للمواطنين الحصول على عدة خدمات تابعة لوزارة التموين إلكترونيا مثل:
"إصدار بطاقة تموين جديدة - إصدار بدل فاقد - إصدار بدل تالف - تفعيل بطاقة التموين - فصل اجتماعي - ضم أفراد الأسرة - نقل من محافظة لأخرى".
خدمات التوثيق:
تتيح منصة مصر الرقمية الحصول على 10 خدمات خاصة بالتوثيق إلكترونيا وهي:
"استعلام عن سريان محرر مميكن - تحرير توكيل عام قضايا - تحرير توكيل عام رسمي - تحرير توكيل رسمي شامل - تحرير توكيل في الأمور الزوجية - تحرير إقرار بالشطب - تحرير بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية - تحرير إقرار رسمي- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق - اكتب محررك".
خدمات مركباتي:
يمكن للمواطنين الحصول على الخدمات الخاصة بالمركبات إلكترونيا مثل:
"تظلم على مخالفات رخص المركبة - سداد المخالفات أو التظلم والحصول على شهادة براءة ذمة - تجديد رخص المركبة - بدل تالف رخص المركبة- تحرير توثيق عقد بيع مركبة - تحرير توكيل بيع مركبة - تحرير توكيل إدارة مركبة - استعلام عن مخالفات رخصة مركبة - التأكد من صحة بيانات مركبة".
خدمات رخصي:
يمكن من خلال منصة بوابة مصر الرقمية الحصول على 5 خدمات خاصة بالرخص، مثل
" استعلام عن مخالفات رخص القيادة - تظلم على مخالفات رخص القيادة - سداد مخالفات رخص القيادة - إصدار بدل تالف رخص القيادة - إصدار بدل فاقد رخص القيادة".
خدمات المحاكم:
تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين خدمتين خاصين بالمحاكم، وهما "إقامة دعوى مدنية - تسجيل محامي".
ويمكنك الحصول على كافة الخدمات من خلال رابط بوابة مصر الرقمية هنا
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