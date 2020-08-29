محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المُر، بالسجن المؤبد لمدير مكتب متابعة محافظ البحيرة السابق في اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المتهم السادس، وبراءة باقي المتهمين في القضية.

كانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على محمد حسن وشهرته "حمادة خطاري" 36 عامًا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي، و"محمد.ح" 37 عامًا عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة و"ناصر.م" 37 عامًا مقاول حر ومقيم المنتزه الإسكندرية، و"خالد.م" 39 عامًا مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة، و"محمود.ت" 37 عامًا مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، و"حسين.ش" 46 عامًا صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.

وأحيل المتهمين للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

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ووجهت النيابة للمتهم الأول بصفته موظفًا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرار، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 165 ألف جنيهًا بواسطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها 1500 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرار بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادى النطرون من زراعي لمباني، على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفته مدير مكتب المحافظ طلب عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة، لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسوم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدد دفعة واحدة.

كما طلب المتهم لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع 255 ألف جنيه، أخذ منها بواسطة المتهم السادس 55 ألف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب و 3 ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات إجمالي قيمتها 48 ألف جنيه، وذلك مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس مدينة إدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام المدينة ،وإجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.

كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ 100 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 29 ألف على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحي.

وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على 438 ألفًا و 500 جنيه بسبب استغلال صفته الوظيفية جراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات، كما قدم باقى المتهمين الرشاوى للمتهم الأول وتوسط المتهم السادس فيما بينهم للحصول على الرشوة.