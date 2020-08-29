محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

لقي شخصين مصرعهما جراء حادث سير على طريق "دمياط– بورسعيد"، اليوم السبت، وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع الحادث.

وشهد الطريق الساحلي، اصطدام سيارة يستقلها محمد فارس، في العقد الخامس من العمر، وزوجته، يقيمان في بورسعيد، بجدار خرساني، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة زوجين في حادث سير على طريق "دمياط- بورسعيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.