بشومة على الرأس.. مقتل شاب على يد شقيقين بسبب خلافات مالية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي شاب حتفه بطلخا، إثر تعرضه للضرب بشومة على رأسه في معركة مع شقيقين، تسببت في تهشيم عظام الجمجمة.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بنشوب مشاجرة بشارع أبوالفتوح وسقوط قتيل.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد علي خضر، مفتش المباحث، والرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من كريم ممدوح فوزي، 28 عامًا، "طرف أول" وعمر محمد أحمد ٣١ عامًا، وشقيقة خالد 34 عامًا "طرف ثان" بسبب خلافات مالية بينهم، اعتدى خلالها الشقيقان على المجني عليه ضربًا باستخدام عصا غليظة، تسببت في مقتله.

وكلف مدير المباحث ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بسرعة ضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط المباحث تضم النقباء أحمد محسن، ومحمد الشربين وسعد عبدالله، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

حرر عن ذلك المحضر رقم ٩٣٠٧ جنح مركز شرطة طلخا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.