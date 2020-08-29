"أوتشا" يحذر من تدهور الوضع الإنساني في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ

حذر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في السودان، من تدهور الوضع الإنساني في السودان بسرعة في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، لافتا في هذا الصدد إلى مزيج من الصدمات المناخية المتكررة، والانكماش الاقتصادي، وتفشي الأمراض، التي تفاقمت بسبب عواقب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع "أوتشا" في السودان، في تقرير، أن يعاني أكثر من 9.6 مليون شخص، أي ما يقرب من ربع إجمالي سكان السودان، من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وفقا لآخر تقرير لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل.

وقال "أوتشا" في السودان: "كان النظام الصحي في السودان تحت ضغط شديد قبل جائحة كورونا، وتعرض لمزيد من الضغوط لمنع واحتواء وعلاج كورونا"، مشيرا إلى أن الشركاء في المجال الإنساني قدموا المساعدة المنقذة للحياة لأكثر من 7.48 مليون شخص في 179 موقعا في السودان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأضاف: "أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ منتصف يوليو على أكثر من 380 ألف شخص"، لافتا إلى أنه ربما يكون الأمن الغذائي قد تعرض لمزيد من الخطر.