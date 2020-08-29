محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتفل اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، وحرمه الأديبة نهاد صبيح، بخطوبة نجلهما المهندس مصطفى، على الدكتورة ندى- طبيبة أسنان- كريمة معتز القطاوي، في حفل حضره الأسرتين وعدد من الأصدقاء.
واقتصر الحضور على عدد قليل فقط من الأهل والأقارب في حفل عائلي بهيج.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوبة نجل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.