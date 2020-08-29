خطوبة نجل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل اللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان، وحرمه الأديبة نهاد صبيح، بخطوبة نجلهما المهندس مصطفى، على الدكتورة ندى- طبيبة أسنان- كريمة معتز القطاوي، في حفل حضره الأسرتين وعدد من الأصدقاء.

واقتصر الحضور على عدد قليل فقط من الأهل والأقارب في حفل عائلي بهيج.