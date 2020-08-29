السيسي: "معنوياتي لا تتأثر وقراراتي لا تتغير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة أكبر من التناول الذي يتم الحديث بشأنه من قبل المواطنين، لافتا إلى أن جميع قرارات الدولة مدروسة بشكل كامل من قبل خبراء ومختصين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: الدولة قصة تانية غير كتير من التناول اللي إحنا بنتناوله علشان كده بقولكم من فضلكم متستعجلوش في الحكم على اللي بنعمله، بالنسبة ليا معنوياتي مبتتأثرش وقراري مبيتغيرش لأن مش قرار هوى ده قرار مدروس من مسئولين وكفاءات في الدولة.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.