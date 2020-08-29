في يوم واحد: المغرب يسجل 41 وفاة جديدة و1404 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة، عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بكورونا و1404 حالة إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 58489. وبلغ إجمالي الوفيات 1052 حالة.

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