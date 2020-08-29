رئيس مجلس النواب اليمني يبحث مع السفير الصيني مستجدات الأوضاع اليمنية

بحث رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم السبت، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، مستجدات الأوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية وفي مقدمتها الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة الجديدة، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفقا لما حددته الاتفاقية، وآلية التسريع، لما لذلك من أهمية في

توفير مناخ آمن لعودة الهيئات القيادية إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها الدستورية والقانونية.

ودعا البركاني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى دعم جهود السعودية لاستكمال مراحل التنفيذ والإسهام في تطبيع كافة الأوضاع، لافتا إلى الاعتداءات

التي تمارسها ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء ومناطق أخرى وعدم الالتزام بالاتفاقات والآليات التي تم التوصل إليها مؤخراً.من جانبه، أكد السفير الصيني موقف بلاده الثابت في دعم أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه والقرارات الدولية ذات الصلة .. مؤكدا أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة هامة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.. مشددا على دعم بلاده لجهود المملكة العربية السعودية كوسيط وراع للاتفاق.