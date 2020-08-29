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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ خمسة أشهر.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 27 حالة وفاة، و1038حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 288,441.
ووفق الوزارة أصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 313911 حالة، منبينها 21630 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1555 حالة حرجة، ووصل عدد المتعافين إلى 288441 حالة.
فيما بلغ عدد الوفيات 3840 حالة، ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 52008 فحوصات مخبرية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول مرة منذ نحو 5 أشهر.. السعودية تسجل أقل من ألف إصابة يومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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