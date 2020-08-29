أفصح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاستعانة بمدرب شخصي شهير لإنقاص وزنه بعد إقراره بأنه كان بدينا جداً حين أُصيب بفيروس كورونا وفقا لما نقله موقع ال BBC.
وقال جونسون إنه يعمل على تحسين مستوى لياقته البدنية منذ إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى في أبريل نيسان.
ومن المرجّح أن الفترة التي أمضاها جونسون في قسم العناية الفائقة بالمستشفى غيّرت من آرائه بشأن معالجةمشكلة البدانة.
وانتقد جونسون في السابق الرسوم المفروضة على المأكولات التي تتضمن نسبة عالية من الملح أو الدهون أو السكر.
لكنه في شهر يوليو قال إنه بالرغم من أنه ليس من عادته لعب دور "المربي أو المتسلط" إلا أن البلاد بحاجة إلى إنقاص الوزن للحماية من موجة انتشار ثانية من
وقال إن السمنة واحدة من العوامل الحقيقية المساهمة في التسبب بالوفاة و إنقاص الوزن أحد الطرق التي تستطيع من خلالها التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وفي إطار حملة لمكافحة مشكلة البدانة قرّرت الحكومة منع عرض إعلانات المأكولات السريعة على شاشة التلفزيون قبل التاسعة ليلاً.
وقال جونسون إنه على المستوى الشخصي ظل لفترة طويلة يرغب في إنقاص وزنه، وأنّه كافح للتخلصّ من السمنة.
ومنذ مغادرته المستشفى فقد 6 كيلوغرامات على الأقل من وزنه، وذلك من خلال ممارسة الجري بصحبة كلبه.
كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يحسن من لياقته البدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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