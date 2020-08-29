أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 118 ألفا و 407 حالات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة للأسبوع الثاني على التوالي ، ليستقر إجمالي عدد الوفيات في البلاد عند 196
كما أشارت إلى تسجيل 234 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 115آلفا و251 حالة.
ولفتت إلى خضوع 5774 شخصا للفحص منذ أمس ليرتفع إجمالي من خضعوا للفحص منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 620 آلفا و128.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.