ظهرت موجة غضب أدت لأعمال عنف في مدينة مالمو بجنوب السويد مساء الجمعة بعد أن قام أعضاء جماعة يمينية متطرفة على إشعال النار في نسخة من المصحف وفقاً لما ورد بموقع الBBC
وأوضحت الشرطة السويدية إن حوالي 300 شابأحرقوا إطارات ورشقوا الشرطة بالحجارة كما أشعلوا النار في سيارة.
وقال المتحدث باسم الشرطة ريكارد لوندكفيست إن المظاهرة مرتبطة بحادث وقع في وقت سابق من يوم الجمعة أحرق فيه متظاهرون نسخةمن المصحف.
وكانت السلطات السويدية قد منعت السياسي الدنماركي راسموس بالودان زعيم حزب متشدد مناهض للإسلام من دخول السويد لعقد اجتماع في مالمو.
وكان من المقرر أن يسافر راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف المناهض للهجرة، إلى مالمو لإلقاء خطاب خلال حادثة إحراق المصحف، التي أقيمت وقت صلاة الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحراق نسخة من القرآن في السويد تتسبب بأعمال عنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.