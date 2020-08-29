إحراق نسخة من القرآن في السويد تتسبب بأعمال عنف

ظهرت موجة غضب أدت لأعمال عنف في مدينة مالمو بجنوب السويد مساء الجمعة بعد أن قام أعضاء جماعة يمينية متطرفة على إشعال النار في نسخة من المصحف وفقاً لما ورد بموقع الBBC وأوضحت الشرطة السويدية إن حوالي 300 شاب أحرقوا إطارات ورشقوا الشرطة بالحجارة كما أشعلوا النار في سيارة. أحرقوا إطارات ورشقوا الشرطة بالحجارة كما أشعلوا النار في سيارة. Advertisements وقال المتحدث باسم الشرطة ريكارد لوندكفيست إن المظاهرة مرتبطة بحادث وقع في وقت سابق من يوم الجمعة أحرق فيه متظاهرون نسخة من المصحف. من المصحف. وكانت السلطات السويدية قد منعت السياسي الدنماركي راسموس بالودان زعيم حزب متشدد مناهض للإسلام من دخول السويد لعقد اجتماع في مالمو. وكان من المقرر أن يسافر راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف المناهض للهجرة، إلى مالمو لإلقاء خطاب خلال حادثة إحراق المصحف، التي أقيمت وقت صلاة الجمعة.

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