تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بسنغافورة

ذكرت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فى البلاد حتى الآن 56 ألفا و717 حالة. حتى الآن 56 ألفا و717 حالة. ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة إنه من بين الإصابات الجديدة حالة من المجتمع المحلي حيث يحمل تصريحا عملا كما هناك ثلاث حالات وافدة من الخارج تم وضعها في إشعارات الإقامة في المنزل عند وصولهم إلى سنغافورة. من بين الإصابات الجديدة حالة من المجتمع المحلي حيث يحمل تصريحا عملا كما هناك ثلاث حالات وافدة من الخارج تم وضعها في إشعارات الإقامة في المنزل عند وصولهم إلى سنغافورة.

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