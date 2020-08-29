ماكرون يعبر عن قلقه بشأن الوضع في هونج كونج وحقوق الإنسان بالصين

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس عبر عن قلقه العميق إزاء الوضع في هونج كونج وحقوق الإنسان لأقلية الويغور المسلمة بالصين خلال اجتماع عقده أمس الجمعة مع وزير الخارجية الصينيوانغ يي.
وبعد أشهر من الاحتجاجات، جرى تطبيق قانون أمني جديد في هونج كونج أثار انتقادات واسعة في الغرب لتهديده للحقوق والحريات الأساسية التي تمالتعهد بها عندما عادت المدينة إلى الحكم الصيني في عام 1997.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من مليون مسلم من الويغور محتجزون في معسكرات في منطقة شينجيانج. وتنفي الصين سوء المعاملة وتقول إن المعسكرات توفر تدريبا مهنيا وإنها ضرورية لمكافحة التطرف.
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