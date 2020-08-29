كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس حركة تحرير السودان: بروتوكول السلام جاهز للتوقيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس حركة تحرير السودان، اليوم السبت، أن بروتوكول السلام في السودان جاهز للتوقيع.

وقال رئيس حركة تحرير السودان، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن ملفات السلام الأساسية في السودان تم حسمها.

وقد أعلنت وساطة جنوب السودان لمفاوضات السلام، أن الحكومة السودانية والحركات المسلحة ستوقع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات السياسية والأمنية.

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وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السودانية، مصرع 26 قتيلاً في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي في جنوب كردفان.

ويذكر أن أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (في جنوب السودان)، في اجتماع طارئ، حظر التجوال الشامل في الولاية لمدة ثلاثة أيام على خلفية اشتباكات شهدتها مدينة كادقلي (عاصمة الولاية)، وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

وقال موسى جبر محمود الأمين العام لحكومة الولاية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" إن اشتباكات اندلعت في سوق مدينة كادقلي وبعض أحيائها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالحظر وعدم التحرك والخروج من المنازل.

وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة وأن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بسطت هيبتها على جميع المواقع لمنع أي اختراق للأمن والاستقرار.