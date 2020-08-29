كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان يعلن إصابة 4 عسكريين على الحدود مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، إصابة 4 عسكريين، إثر إلقاء قنبلة يدوية على دورية للجيش في منطقة المحفورة خراج بلدة عيحا قضاء راشيا الوادي، عند الحدود اللبنانية السورية.

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ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، اصطدم مهربون بكمين للجيش، فرمى أحدهم قنبلة يدوية هجومية تسببت بجرح العسكريين، وتم نقلهم إلى مستشفيات راشيا واللبناني الفرنسي ودار الأمل الجامعي.

وقام الجيش اللبناني، بتمشيط المنطقة الجبلية المذكورة، والقبض على ملقي القنبلة، ونقلته مخابرات الجيش في راشيا إلى أبلح للتحقيق معه، ومعرفة خلفيات نقل السلاح وتهريبه والضالعين به بين لبنان وسوريا.