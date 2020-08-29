كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 10 أطفال وإصابة 4 أخرين جراء صاعقة في أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة في أوغندا، اليوم السبت، مقتل عشرة أطفال، وإصابة أربعة آخرين بجروح، جراء صاعقة في بلدة بشمال أوغندا، محاذية للحدود مع الكونغو.

وذكرت الشرطة الأوغندية، أن أعمار ضحايا الصاعقة تترواح بين 9 أعوام و16 عاما، وكانوا يحتمون من الأمطار الغزيرة في أحد البيوت المسقوفة بالحشائش بعد أن لعبوا كرة القدم في ساحة محاذية.

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وشرعت عائلات الضحايا بتسلم جثامين أبنائها الجمعة، فيما يجري دفنهم اليوم السبت.

ويذكر أن صواعق البرق تشيع في أوغندا خلال موسم الأمطار، ويحدث أن تودي بحياة الأطفال بما في ذلك خلال وجودهم في المدارس التي لا تتوفر في جميعها بالضرورة الشروط اللازمة للسلامة، لاسيما في المناطق الريفية النائية.