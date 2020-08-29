“حزب الاستقلال يتضامن مع رئيس مجلس جماعة خميس أنجرة: تعرض لتهديد واعتداء لفظ

عبرت المفتشية الإقليمية والكتابة الإقليمية لحزب الإستقلال بإقليم الفحص أنجرة، عن تضامنها مع رئيس مجلس جماعة خميس أنجرة، عبد السلام الخياط، على إثر الإعتداء اللفظي والتهديدات التي تعرض لها أثناء اجتماع رسمي في مقر مجلس الجماعة، على خلفية مشروع قناة للصرف الصحي، كان المجلس الجماعي يعتمد إنجازها بتراب الجماعة.

ولم يسمي بلاغ المفتشية الجهة التي قامت بالتهديد، معتبرة أنها وقفت بجانب مواطني الإقليم من أجل تحقيق مطالبهم وفق ما يخوله القانون والأعراف والمواثيق، وبإسداء النصح لهم ومؤازرتهم في ظل الاحترام التام للأفراد و المؤسسات.

وكان المشروع المنجز، من طرف الجماعة، سيمر من عقار يستغله أحد المواطنين، إذ يهم استغلال 62 مترا مربعا من مساحة عقاره، ما أدى إلى نشوب نزاع بين صاحب العقار ورئيس المجلس الجماعي.