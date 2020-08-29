العثماني يهاجم الجزائر: نعم لدينا صعوبات لكن المغرب “محسود” على ما ينجزه ولذلك تتم مهاجمته واستهداف ثوابثه

في أول رد غير مباشر، على ما تناقلته صحف جزائرية من أخبار مضللة عن المغرب، وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني انتقادات مبطنة إلى الجارة الشرقية، مؤكدا أن المغرب ورغم الصعبات التي تواجهه فإنه محسود على ما يقوم به من جهود وإنجازات كبيرة.

جاء ذلك، خلال كلمة العثماني بالمتلقى الوطني لشبيبة حزبه “العدالة والتنمية”، والتي تطرق فيها إلى خطة إنعاش الإقتصاد الوطني من مخلفات جائحة كورونا، وضرورة تعبئة جميع الجهود لإنجاح هذا الرهان، الذي يحتاج، بحسب قوله، إلى جرعات من التفاؤل والخطاب الإيجابي، ميؤكدا أن ترويج الخطابات السلبية مضر بالوطن واقتصاده ومواطنيه وبالأمل الذي يريدونه.

وتابع العثماني، بأن هناك باستمرار محاولات إما للترويج لأخبار زائفة، أو لتؤيلات مغرضة، مشددا على ضرورة مواجهة هذا الموضوع بجدية.

وقال العثماني، إن المغرب لديه إيجابيات عدة، رغم الخصاص الذي يهم عددا من المجالات والذي هو حصيلة سنات خلت، وينبغي للجميع المشاركة في معالجتها، لكنه استدرك بالقول بأن المغاربة يجب أن يظلوا “أقوياء” مفتخرين بما تم إنجازه على مستويات أخرى مهمة ومفرحة.

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وقال العثماني، إن المغرب “محسود على ما تم إنجازه، ولذلك بين الفينة والأخرى يستهدف وتستهدف ثوابثه الدستورية واستقراره، كما أشار إلى ذلك سابقا الملك محمد السادس”.

وأضاف العثماني، بأن هناك من يحاول أن يربك ثقة المواطنين في بلدهم ودولتهم، وذلك بالتويش عليه “بقضية الصحراء أو بثوابث وطنية أخرى وبهجومات مستمرة”.

وأكد العثماني، أن هذا لا يعني التوقف عن النقد والإدلاء بالآراء وإن كانت مخالفة، ولكن ينبغي أن يتم ذلك بموضوعية وإنصاف حسب قوله.