الهند تسجل 77266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

السبت 29 أغسطس 2020

سجلت الهند امس قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون إصابة.



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وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529 .

وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.