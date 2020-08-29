شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تمدد بعض قيود العزل العام لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن أذربيجان شهدت زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا تراوحت بين 130 و180 إصابة في الأسابيع الماضية.
وسيفتح البلد المتاحف والمعارض مجددا اعتبارا من أول سبتمبر.
لكن مراكز التسوق ستظل مغلقة كما ستبقى وسائل النقل العام محدودة وسيظل الحظر على الانتقالات بين المناطق ساريا.
كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان تمدد بعض قيود العزل العام لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.