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أذربيجان تمدد بعض قيود العزل العام لمكافحة كورونا

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قالت الحكومة اليوم السبت إن أذربيجان مددت بعض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا بما في ذلك إغلاق الحدود حتى 31 سبتمبر بعد تسجيل زيادة جديدة في حالات الإصابة بالمرض.

وأضافت أن أذربيجان شهدت زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا تراوحت بين 130 و180 إصابة في الأسابيع الماضية.

وسيفتح البلد المتاحف والمعارض مجددا اعتبارا من أول سبتمبر.

لكن مراكز التسوق ستظل مغلقة كما ستبقى وسائل النقل العام محدودة وسيظل الحظر على الانتقالات بين المناطق ساريا.

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