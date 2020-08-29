شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. مصرع 160 بسبب السيول والبحث مستمر عن جثث والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ في أفغانستان واصلوا اليوم السبت البحث عن مفقودين في الأوحال وتحت الأنقاض بعد أن أودت السيول في الأسبوع الماضي بحياة نحو 160 شخصا وجرفت بيوتا في مختلف أنحاء البلاد.

وقال المسؤولون إن 116 شخصا لاقوا حتفهم في إقليم باروان الواقع شمالي العاصمة كابول مباشرة وأصيب أكثر من 120 ولا يزال 15 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم باروان "لا تزال فرق الإنقاذ في المنطقة وتبحث عن الجثث المفقودة".

واجتاحت السيول باروان يوم الأربعاء وجرفت أعدادا من المنازل والمباني. وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم سالم نوري إن معظم المتضررين من الفلاحين والعمال الموسميين الذين يواجهون مشاكل مالية بالفعل وإن الشرطة توجه نداءات للتبرع بالدم للمصابين.

وقالت وزارة الدفاع إن قوات الأمن الأفغانية تساعد في جهود الإنقاذ وتوزيع المساعدات.