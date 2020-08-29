شكرا لقرائتكم خبر عن 3834 إصابة جديدة و77 وفاة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق 3834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 227446 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 77 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوَفَيَات إلى 6891 وفاة, فيما تم تسجيل 4146 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 169020 حالة.

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