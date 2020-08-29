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التعليم تكشف عن إعادة النظر في برامج الدراسات العليا ومراجعة احتياجات سوق العمل

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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن إعادة النظر في برامج الدراسات العليا ومراجعة احتياجات سوق العمل.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "في ضوء المراجعة العلمية والتقويم المتواصل لمخرجات الجامعات العراقية وأهدافها المتناغمة مع مسار التنمية من جهة وسوق العمل من جهة أخرى وفقاً لإحصائيات دقيقة، شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في برامج الدراسات العليا مستقبلاً وللعام الدراسي 2022/2021 ومساحة الاختصاصات المتوافرة التي يشغلها موظفو مؤسسات الدولة وغير الموظفين على مستوى شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه".

وأضافت أنه "في سياق الإحصاءات المرصودة على مدى السنوات الخمس الماضية فقد أشرت حالة من عدم التوازن بين مخرجات الدراسات العليا واحتياجات سوق العمل بسبب اختلالات بنيوية متراكمة وتداخل المعايير في هذه المعادلة".

وأشارت الوزارة، إلى "تشكيل لجنة مختصة لدراسة وتصنيف التخصصات على وفق الأعداد المقبولة وما يناسبها من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ورفع توصيات عاجلة ومقترحات بشأن تطوير القدرات والمهارات ومنع اندثار الطاقات التي يمثلها حملة الشهادات العليا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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