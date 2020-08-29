العثور على كدس للعتاد في بابل

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، العثور على كدس للعتاد في ناحية الاسكندرية شمالي المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفرزة من قسم متفجرات بابل / مكتب الاسكندرية خرجت مع مفارز من أفواج بابل ومفارز من قسم شرطة الاسكندرية لورود معلومات بوجود كدس عتاد من قبل أحد المخبرين ضمن منطقة البحيرات التابعة لناحية الاسكندرية".
وأضافت أنه "بعد الوصول للمنطقة والبحث والتفتيش والحفر تم العثور على كدس مخفي تحت الأرض، وتم رفعه وتأمينه من قبل المفرزة وتسليمها إلى مفرزة الدفاع المدني بوصل استلام أصولي وحسب الاختصاص ".
وأوضحت القيادة، أن "المواد هي :
٦- سلطانة رشاش ٢٣ عدد ١
٧- صاروخ ضد الدروع ملم عدد ٥
٨- صاروخ فاز عدد ٥
٩- صاروخ طائرات عدد ١
١٠- صاروخ ضد الدروع ع ١٥٥ مل عدد ١
١١- رمانة دخانية عدد ١
وأضافت أنه "بعد الوصول للمنطقة والبحث والتفتيش والحفر تم العثور على كدس مخفي تحت الأرض، وتم رفعه وتأمينه من قبل المفرزة وتسليمها إلى مفرزة الدفاع المدني بوصل استلام أصولي وحسب الاختصاص ".
وأوضحت القيادة، أن "المواد هي :
١- قنابر هاون عيار ٦٠ ملم عدد ٣٣
٢- صاروخ R BG7 ضد الدروع عدد ١٢
٣- قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم عدد ٥
٤- عبوة ناسفة بلازمة بدون تسليك عدد ١
٥- اطلاقات أحادية عيار ١٢ ونص ملم عدد ٤٦
٧- صاروخ ضد الدروع ملم عدد ٥
٨- صاروخ فاز عدد ٥
٩- صاروخ طائرات عدد ١
١٠- صاروخ ضد الدروع ع ١٥٥ مل عدد ١
١١- رمانة دخانية عدد ١
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