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العثور على كدس للعتاد في بابل

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اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، العثور على كدس للعتاد في ناحية الاسكندرية شمالي المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفرزة من قسم متفجرات بابل / مكتب الاسكندرية خرجت مع مفارز من أفواج بابل ومفارز من قسم شرطة الاسكندرية لورود معلومات بوجود كدس عتاد من قبل أحد المخبرين ضمن منطقة البحيرات التابعة لناحية الاسكندرية".

وأضافت أنه "بعد الوصول للمنطقة والبحث والتفتيش والحفر تم العثور على كدس مخفي تحت الأرض، وتم رفعه وتأمينه من قبل المفرزة وتسليمها إلى مفرزة الدفاع المدني بوصل استلام أصولي وحسب الاختصاص ".

وأوضحت القيادة، أن "المواد هي :
١- قنابر هاون عيار ٦٠ ملم عدد ٣٣
٢- صاروخ R BG7 ضد الدروع عدد ١٢
٣- قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم عدد ٥
٤- عبوة ناسفة بلازمة بدون تسليك عدد ١
٥- اطلاقات أحادية عيار ١٢ ونص ملم عدد ٤٦

٦- سلطانة رشاش ٢٣ عدد ١
٧- صاروخ ضد الدروع ملم عدد ٥
٨- صاروخ فاز عدد ٥
٩- صاروخ طائرات عدد ١
١٠- صاروخ ضد الدروع ع ١٥٥ مل عدد ١
١١- رمانة دخانية عدد ١
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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