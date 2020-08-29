

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، السبت، عن تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك لأول مرة منذ خمسة أشهر. وذكرت الوزارة في بيان، انه "للمرة الأولى منذ خمسة أشهر سجّلت المملكة 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا". وأشارت إلى "تسجيل 27 حالة وفاة، و1038 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 288,441".

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ نحو 5 أشهر.. السعودية تسجل أقل من ألف إصابة يومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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