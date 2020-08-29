ميسي يرفض الحرب مع إدارة برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "ميسي لا يريد الدخول في أي معركة قانونية أو حرب مع برشلونة، وسيواصل محامي اللاعب الجلسات مع برشلونة للوصول إلى اتفاق".
ويصر ميسي على الاتفاق مع إدارة برشلونة حول الرحيل، لكي تنتهي الأمور بسلام، نظرًا للعلاقة القوية بين اللاعب الأرجنتيني والبلوجرانا والتي استمرت لحوالي 20 عامًا.
محامو اللاعب يعتقدون أن بند إنهاء التعاقد قبل موسم من النهاية لا يزال ساريًا، ولم ينته في 10 يونيو كما يؤكد جوسيب ماريا بارتوميو.
اللاعب يتمسك بمغادرة برشلونة، ويرى أن قراره لا رجوع فيه وكان مدروسًا منذ أشهر، ولكن نيته تتعارض مع مطالب بارتوميو.
ولا يريد ميسي حربًا اعلامية أو قانونية، وأرسل محاميه ووالده للتحدث مع برشلونة لحسم الأمور وديًا دون الدخول في منازعات قانونية وقضائية.
ولا يتعلق الأمر بالحديث عن المال من جانب ميسي، بل هو يريد الخروج بطريقة تتوج وتكرّم رحيله عن برشلونة بعد 20 عامًا.
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