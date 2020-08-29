شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 77266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الهند امس قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون إصابة.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529 .

وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.