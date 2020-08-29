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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 77266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت الهند امس قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون إصابة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529 .
وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
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