شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع إصابات فيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 313.911 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 1038 حالة شفاء من كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 288.441 حالة. Advertisements وأضافت الوزارة أنه تم رصد 27 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في السعودية 3.840 حالة. وأشارت إلى تراجع الحالات الحرجة حيث بلغ الإجمالي 1.555 حالة مع ارتفاع نسبة حالات التعافي إلى 92%.

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