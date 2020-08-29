السيسي: ’’لو مش عايزيني أبقى موجود معنديش مشكلة.. والمسئولين نوعين يا رجال مظبوطين يا حاجة تانية‘‘

كتب: ضياء السقا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يتسمك بالإصلاح بشكل دائم، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تغيب مرة أخرى.

وأضاف «السيسي»، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية: «ما ينفعش الدولة تغيب تاني، لو غابت تاني، يبقى بتأجلوا التطوير 100 سنة، وأنا ما أقدرش أقبل كده، الناس هتبقى زعلانة ومتضايقة، لو مش عايزني أبقى موجود هنا ما عنديش مشكلة، مستحيل أبقى في مكان وأسيب الإصلاح بما يرضي الله».

وتابع الرئيس: "صرفنا على محافظة القاهرة في 7 سنين ما يقرب من 350 مليار جنيه.. لو صرفت الفلوس دي في العاصمة بس سبت القاهرة خالص ورحت العاصمة هتغطي جزء كبير جدا من المرافق بحجم نص الأراضي ونبني 500 ألف وحدة سكنية بنظم حديثة جدا، لكن اضطرينا ننفق هنا لأننا معملناش المدن اللي كانت مفروض تتعمل، يعني لو الإسكندرية بتشيل 2 مليون مواطن تفضل كده، ونعمل مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة".

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ووجه السيسي، رسالة للمحافظين والمسئولين بالدولة فيما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات، قائلا: "بقول للمحافظين والمسئولين، اللي لا يستطيع أن يحقق الانضباط بصراحة قولي ده موضوع أنا مش قده وسلامو عليكم".

وواصل: "خلونا ناخد خط ونقف، والله وانا جاي بالطيارة فيه ناس بتتعدى وبتبني بتعملوا كده ليه، هل إحنا مش فاهمين القضية وحجم الطلب على المباني، مش هاممكم بلدكم ولا مستقبل أولادكم، المسئولين عن الدولة".

واستكمل: "أوعى حد يزعل مني، المسئولين نوعين يا رجال مظبوطين يا حاجة تانية ودي مش وقتها اللي مش قادر مش وقته واللي خايف مش وقته ويقول مقدرش، مدام سكت وقولت آه تنفذ الكلام".