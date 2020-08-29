شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مافيا بيع الجنسية التركية بين العاملين فى قنوات الإخوان بقيادة زوبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف منشور لناشط إخوانى عن شبكة مافيا بيع الجنسيات التركية بين الإخوان، وقال المنشور إن حمزة زوبع هو الذى يتحكم بشكل رئيسى فى منح الجنسية التركية للعاملين فى قنوات الإخوان.

وقال ناشط إخوانى يدعى سمير زكى: زوبع والجنسية..كل ماحد يتقدم على الجنسية التركية فى جمعية إعلام الأيتام يرفضها زوبع عشان ياخد هو الجنسية ..الف مبروك يازوبع".

تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من العاملين فى قنوات الإخوان قد تمكنوا من الحصول على الجنسية التركية، وأصبح توصيفهم بحسب خبراء هو إعلاميين أتراك ناطقين باللهجة المصرية.

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كان اللواء دكتور محمد زكى الألفى، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أكد فى تصريحات سابقة أن الحرب النفسية هي أنشطة غير قتالية تنقل الأفكار والمعلومات التي يراد منها التأثير على معنويات أبناء الشعب بهدف التأثير على الروح المعنوية وتثبيط الهمم والإرادة القتالية وإرادة دفع الشعب لأعمال التنمية والتقدم والرقى، لافتا إلى أن من يقوم بتلك المهمة المشبوهة هي اللجان الإلكترونية.