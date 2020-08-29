شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقي يكشف مسيرة عزمى بشارة وسر علاقته بقيادات قطر لبث الفوضى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد عزمي بشارة، مسئول قناة العربي، والموجود في لندن، من أخطر الشخصيات التي يعتمد عليها النظام القطري في تأجيج الوضع في الوطن العربي، عبر أبواق الإعلام القطري، وأُطلق عليه "رجل تميم المثقف"، ويعد هو الحاكم بأمره في قطر حيث يلعب دورًا محوريًا في صياغة النهج السياسي القطري داخليًا وخارجيًا.

تقرير وثائقى بالفيديو، كشف أن تلون شخصية عزمى بشارة، والدور التخريبي والإرهابي الذى يقوم به في المنطقة، وليس له أي ملة ويلعب على كل المذاهب من أجل مصلحته ومصلحة قطر، فهو يقوم بدور كبير في التحكم بإعلام قطر، فهو شخصية متلونة.

وتابع التقرير، أن بشارة يلعب في الكثير من الأدوار، وهو مدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية، منذ عام 2005، واستغل في هذه الفترة علاقته بالجزيرة القطرية، التي كانت تستضيفه كباحث سياسي، ورغم خلافاته في الفترة الحالية مع الإسلاميين إلا أنه أصبح أكثر المدافعين عنه من اجل خدمة نظام قطر.

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وأوضح التقرير، انه في 2010 أعجب نظام حمد، بعزمى بشارة، وفتح له أحد مراكز الدراسات في قطر ،وكان من أشد المقربين من نظام حمد ومن بعده تميم بن حمد، ومد لهم الكثير من الأفكار لبث الفوضى والعنف في المنطقة، وهو أصبح رجل تميم المخرب في المنطقة.