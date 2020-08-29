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إنتر ميلان يسعى لضم كانتي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع نجم الإنجليزي، نغولو كانتي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، وضع كانتي في مقدمة طلباته في الميركاتو، لأنه يريد ضم لاعب وسط صاحب خبرات كبيرة.

وأشار إلى أن تشيلسي طلب 50 مليون يورو للاستغناء عن كانتي، لكن إنتر لم يدخل المفاوضات بعد مع البلوز حول هذا الرقم.

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وأوضح أن إنتر يتوقع أولًا أن يحصل على 100 مليون يورو من قائمة الراحلين التي تضم ميلان سكرينيار وماتياس فيتسينو ومارسيلو بروزوفيتش ورادجا ناينغولان وإيفان بيريسيتش.

وقال الموقع الإيطالي إنه سيتم استغلال أموال الراحلين لحسم صفقة كانتي.

وذكر "كالتشيو ميركاتو" أن هناك أسماء أخرى على طاولة إنتر في حالة فشل صفقة كانتي مثل: توماس بارتي (أتليتكو مدريد)، وتانجي ندومبيلي (توتنهام).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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