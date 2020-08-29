ديوا الرقمية تتعاون مع مجموعة G42 لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي

السبت 29 أغسطس 2020

بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وبينغ شيوا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي "42"(G42)– الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أعلنت "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة عن تعاون استراتيجي رفيع المستوى مع المجموعة.



حضر توقيع الاتفاقية بين الجانبين كل من: المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة "ديوا الرقمية" للشؤون الرقمية؛ والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة "ديوا الرقمية" لشؤون الطاقة؛ ومطر المهيري، عضو مجلس إدارة "ديوا الرقمية"، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"؛ وأحمد الكتبي، رئيس تقنية أمن المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي و"مورو"؛ وراشد الأحمدي، رئيس العمليات في شركة "إنفراX"؛ وحمد كرم، رئيس العمليات في شركة "ديجيتالX".

كما حضر من جانب مجموعة G42 كل من: منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة؛ وفاضل المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات - سمارت نايشن؛ وناصر اليماحي، مدير الشؤون الحكومية والعامة؛ ومارسيل اينيسكو، مدير تقديم الخدمات في G42.

وتركز "ديوا الرقمية" على 4 محاور: المحور الأول الطاقة الشمسية، المحور الثاني تخزين الطاقة، المحور الثالث الذكاء الاصطناعي والمحور الرابع الخدمات الرقمية مما يجعلها أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية. والتي تنسجم أهدافها ضمن مبادرة "دبي X10" الرامية إلى تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات عبر تبني التقنيات الإحلالية المبتكرة.

وستتيح الاتفاقية مع "جي 42" لشركات ديوا الرقمية – والتي تشمل كلًا من مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" و شركة "إنفرا X" و"ديجيتال X" – طرح وتنفيذ مبادرات رقمية ذكية، كما تهدف لتعزيز الخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتحسين الابتكارات المقدمة من "ديوا الرقمية".

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وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير: " نعمل في " ديوا الرقمية" انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بضرورة استشراف وصنع المستقبل، ولجعل دبي مدينة المستقبل وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية."

وأضاف معالي الطاير: "نقدم عبر الشراكة مع جي 42 مبادرات وابتكارات قائمة على تكنولوجيا في مجالات الطاقة النظيفة وإنترنت الأشياء في كافة شركات ديوا الرقمية، والتعاون بشكل مكثف في الجهود التقنية والمشاركة في تقديم الخدمات والاستفادة من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية والمؤسسات في مختلف القطاعات، إلى جانب دراسة الجدوى التجارية والتشغيلية لمختلف الفرص."

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استضافة الخدمات الجديدة في كل من "مورو" و"جي 42" لضمان أمن البيانات وتقديم خدمة متفوقة للمتعاملين. كما سيتم تقديم إدارة الخدمات من خلال مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية، والذي سيقدم الدعم على مدار الساعة لمتعامليه المستقبليين.

وخلال حفل التوقيع قال بينغ شيوا: "يسعدنا التعاون مع ديوا الرقمية للقيام بدور أساسي في تحقيق أهداف ومبادرات التحول الرقمي بالدولة. تتيح لنا خبرتنا في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، إلى جانب خبرتنا الصناعية المتخصصة، على تطوير حلول مبتكرة وشاملة للمعوقات التي تواجه أي من القطاعات، وتمكين الشركات من الانتقال إلى البيئات الرقمية بسهولة أكبر. إن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بالتنمية والتطور الرقمي، ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف بكل الطرق الممكنة."

ومن خلال الاتفاقية، تتطلع "ديوا الرقمية" إلى مواصلة الشراكة الاستراتيجية المتميّزة بين الجانبين لتطوير المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة، كالبحث والتطوير بالذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وخدمات مركز البيانات والحلول الصناعية وتحليل مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي وحلول الرعاية الصحية ومنها أجهزة كشف وتشخيص كوفيد-19 بالإضافة إلى الدعم الفني والخدمات المهنية والأنشطة الترويجية وغيرها.