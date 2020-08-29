صحيفة: الصراع الأمريكي - الصيني صار أكثر حدة وخطرا وهو يتصاعد

السبت 29 أغسطس 2020

ذكرت صحيفة إماراتية، تحت عنوان "الصين في الانتخابات الأمريكية" إن الصراع الأمريكي - الصيني صار أكثر حدة وخطراً، وهو يتصاعد يوماً بعد يوم؛ بحيث يتزايد القلق والخوف من السيناريوهات الأسوأ، خصوصاً في حال حصول خطأ في الحسابات، أو خطأ في التقدير، أو خطأ غير مقصود.



وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت انه من الواضح أن الولايات المتحدة لم تعد تطيق سعي الصين لامتلاك ناصية الاقتصاد العالمي، ولا سعيها للعب دور ريادي في تشكيل النظام العالمي الجديد، ولا الزيادة الكبيرة في ميزانيتها الدفاعية، ولا دأبها على تطوير جيشها وأسلحتها، ولا تطورها التكنولوجي السريع، ولا تمددها في المحيط الهادئ، وتغلغلها في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية؛ من خلال الشراكات التجارية والاقتصادية.

وذكرت ان كل ذلك تراه الولايات المتحدة خصماً يحد من دورها ونفوذها، وتعدّه تحدياً استراتيجياً لها على الصعيد العالمي؛ بهدف إقصائها عن قيادة العالم الذي نعمت به منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع تسعينات القرن الماضي، وهي بالتالي لن تقبل التخلي عن هذا الدور بسهولة، أمام التقدم الهائل والسريع للتنين الصيني.

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ولفتت إلى أنه يبدو أن العلاقات الأمريكية - الصينية، وخصوصاً في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يقترب موعدها، سوف تشهد مزيداً من التوتر والتصعيد، ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشعر بأن وضعه الانتخابي غير مريح مع ترجيح حظوظ خصمه الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، يستخدم الورقة الصينية، وزيادة منسوب التوتر معها، كرافعة داخلية؛ لعلّها تعينه على تحسين حظوظه، وترفع من أسهمه؛ من خلال تضخيم الخطر الصيني، وتخويف الأمريكيين من احتمالات فوز بايدن؛ «لأن بكين تريد فوزه»، وقوله: «إذا حدث ذلك؛ فإن الصين ستمتلك بلدنا، وسيحدث انهيار في أسواقنا المالية».

واشارت إلى أن الولايات المتحدة ترى في الصين «عدواً حقيقياً»، وخطراً وجودياً على دورها ونفوذها في العالم، وخصوصاً في آسيا والمحيط الهادئ؛ ولذلك فإن الإدارة الأمريكية من خلال مسؤوليها السياسيين والعسكريين، تحذر من الخطر الصيني، وتعدّه خطراً داهماً، يجب وضع حد له، ولعل في تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم أمس الأول الخميس، ما يفسر التوجه الأمريكي المستقبلي تجاه بكين، بقوله: إن مسؤولية القيادة في المحيط الهادئ «تقع على عاتق قيادة الولايات المتحدة..وإنها لن تتخلى عن شبر لدول أخرى»؛ ويقصد الصين ..في حين ردت وزارة الدفاع الصينية، بأن «الجيش الصيني لن يرقص على نغمة الولايات المتحدة أبداً، ولن يدعها تثير المشاكل».

وأوضحت الصحيفة أنه كان آخر إجراء أمريكي ضد الصين؛ هو فرض عقوبات على 24 شركة صينية، تشارك في عمليات إعمار في بحر الصين الجنوبي الذي تحّول إلى أحد ملاعب الصراع بين البلدين؛ حيث نددت بكين بالقرار الأمريكي؛ «لأن نشاط هذه الشركات يتم في منطقة تخص الصين».

واختتمت بالقول إن الخوف أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة، مع احتدام المعركة الانتخابية داخل الولايات المتحدة، واستخدامه في لعبة عض الأصابع بين ترامب والحزب الديمقراطي