- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في منطقة الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
السبت 29 أغسطس 2020
أَطلَقتْ مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، نيران أسلحتها المتوسطة عشوائيًّا على القُرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.
وأفاد مصدر محلي في الجبلية: أن القُرى السكنية ومزارع المواطنينَ في المنطقة تعرَّضت لاستهدافٍ بالأسلحة الرشاشة عيار 12,7 و عيار 14,5 ومعدَّل البيكا من الحوثيينَ.
وأضاف المصدر أن الاستهداف كان بشكل عشوائي وقد طال المارة في الطرقات والعاملين بالمزارع مسبب الخوف والرعب في أوساط المدنيين.
ومنذ انطلاق الهدنة الأُممية بالحديدة في عام 2018م تواصِل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها بحق المدنيينَ مخلِّفة الآلاف الضحايا في صفوفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في منطقة الجاح جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.