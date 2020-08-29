مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في منطقة الجاح جنوب الحديدة

السبت 29 أغسطس 2020

أَطلَقتْ مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، نيران أسلحتها المتوسطة عشوائيًّا على القُرى السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة.

وأفاد مصدر محلي في الجبلية: أن القُرى السكنية ومزارع المواطنينَ في المنطقة تعرَّضت لاستهدافٍ بالأسلحة الرشاشة عيار 12,7 و عيار 14,5 ومعدَّل البيكا من الحوثيينَ.

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وأضاف المصدر أن الاستهداف كان بشكل عشوائي وقد طال المارة في الطرقات والعاملين بالمزارع مسبب الخوف والرعب في أوساط المدنيين.

ومنذ انطلاق الهدنة الأُممية بالحديدة في عام 2018م تواصِل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها بحق المدنيينَ مخلِّفة الآلاف الضحايا في صفوفهم.