شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات كورونا للطلاب والكادرين التعليمي والإداري في مدارس وجامعات أبوظبي والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 في إطار خطط إعادة فتح المدارس والكليات، يتم إجراء فحوصات كوفيد-19 " للكادر التعليمي والإداري وجميع الطلاب فوق 12 عاماً، تشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي بأبوظبي.

Advertisements وتم حتى الآن إجراء أكثر من 56,000 فحص على مستوى الإمارة. ويوفر مركز أبوظبي للصحة العامة محاضرات حول العودة الآمنة للمدارس كل يوم ثلاثاء بعدة لغات.

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