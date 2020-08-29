شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق العام الدراسي.. "العمل عن بعد" للأمهات الموظفات بحكومة رأس الخيمة والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة تطبيق نظام "العمل عن بعد" للأمهات الموظفات في حكومة رأس الخيمة اعتبارا من يوم غد "الأحد" تزامنا مع بدء العام الدراسي 2020 - 2021.

وحدد التعميم الصادر عن الدائرة تطبيق "العمل عن بعد" للأمهات الموظفات في حكومة رأس الخيمة ممن يتابعن تعليم أبنائهن في المرحلة الدراسية من رياض الأطفال والحلقة الأولى وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لدائرة الموارد البشرية برأس الخيمة وحرصا على رفع مستوى جودة الحياة في المجتمع وبيئة العمل وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيدها.

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