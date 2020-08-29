شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت محمد: دعم المرأة الإماراتية من أهم أولويات القيادة الرشيدة والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 أكدت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن دعم المرأة الإماراتية من أهم أولويات القيادة الرشيدة.

وجاءت ثمار ذلك يانعة بإنجازها واجتهادها في مختلف المجالات، وعبر مشاركتها في مسيرة بناء الوطن العظيم. وكانت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قد نشرت على حسابها على «تويتر» بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية، تغريدة قالت فيها: «من تأسيس دولة الإمارات وحتى يومنا هذا ودعم المرأة الإماراتية من أولويات قيادتنا الرشيدة.. فبتمكينهم لها بذلت واجتهدت فأنجزت وشاركت في مسيرة بناء وطن عظيم».

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