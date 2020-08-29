شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي: العلاقات الإماراتية اليابانية ازدهرت في فترة قيادة شينزو آبي والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان العلاقات الإماراتية اليابانية ازدهرت في فترة قيادة الصديق العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني وبلغت آفاقاً استراتيجية جديدة.. مشيراً سموه إلى أن هذه العلاقة بلغت آفاقاً استراتيجية جديدة.

وقال على حسابه في "تويتر": "في فترة قيادة صديقي العزيز شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، ازدهرت العلاقات الإماراتية اليابانية، وبلغت آفاقاً استراتيجية جديدة.. كما كانت له مساهمات دولية هامة لجعل العالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً.. تمنياتنا له دوام الصحة والعافية والتوفيق في محطته القادمة."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي: العلاقات الإماراتية اليابانية ازدهرت في فترة قيادة شينزو آبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.