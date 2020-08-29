- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن زوكربرج ينتقد فيسبوك بعد تدشين صفحة جماعة مسلحة والان مع التفاصيل
السبت 29 أغسطس 2020
قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إن الموقع ارتكب "خطأ تشغيليا" بعدم التحرك على نحو سريع لحذف صفحة جماعة مسلحة نشرت دعوة لحمل السلاح في كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية.
وقالت الشركة يوم الأربعاء إنها حذفت صفحة تحمل اسم حرس كينوشا، وحدثا أطلقته الصفحة تحت عنوان "مواطنون مسلحون لحماية أرواحنا وممتلكاتنا"، نظرا لانتهاكها سياسة الشركة بشأن "المنظمات المسلحة".
وجاء تحرك فيسبوك بعد مقتل شخصين بالرصاص خلال احتجاجات في المدينة مساء الثلاثاء في ثالث ليلة من الاضطرابات التي أعقبت إطلاق رجل شرطة أبيض النار على رجل أسود يدعى جيكوب بليك مما تركه بلا حراك.
وقال زوكربرج في رسالة مصورة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك إن الشركة تلقت شكاوى "من عدة أشخاص" بشأن منشور صفحة حرس كينوشا.
وأضاف: "لم يلحظ المتعاقدون والمراجعون الذين حولت لهم الشكاوى الأولية الأمر، مضيفا "مع المراجعة الثانية على نحو أكثر حساسية خلص الفريق المسؤول عن المنظمات الخطيرة إلى أن هذا (المنشور) ينتهك السياسات وحذفنا الصفحة".
وقالت الشركة إنها ستواصل تطوير سياسات رصد المنظمات التي يحتمل أن تكون خطيرة.
وقال متحدث باسم الشركة "هذه سياسة جديدة أطلقناها في الأسبوع الماضي ولا يزال فريق من المتخصصين يعزز تطبيقنا لها".
كانت هذه تفاصيل خبر زوكربرج ينتقد فيسبوك بعد تدشين صفحة جماعة مسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.