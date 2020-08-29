الامارات.. مواطنات في خط الدفاع الأول لمكافحة «كورونا»

السبت 29 أغسطس 2020

يعد العام الجاري عاماً استثنائياً للمرأة الإماراتية، فما إن بدأت أيامه والمرأة الإماراتية تتطلع للمزيد من الإنجازات في عام الانطلاق للخمسين، حتى أطلت جائحة «كوفيد19» برأسها، في كل أنحاء العالم، فاستنهضت المرأة في الإمارات قواها وشمرت عن ساعديها لتكون في خط الدفاع الأول إلى جانب الرجل ضاربة أروع الأمثلة في التضحية والفداء.



ومن بنات الإمارات اللائي كان لهن دور مميز في مسيرة القطاع الطبي في الإمارات، الدكتورة نوال الكعبي المدير الطبي التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»، ورئيسة اللجنة الوطنية السريرية لمكافحة «كوفيد19»، رئيسة مجلس «صحة» للأمراض المعدية والتحكم في انتشار الأمراض.

وقالت الكعبي إن دولة الإمارات قدمت لها وللمرأة الإماراتية كل الدعم والتشجيع ولولا هذا الدعم لما تمكنت من الحصول على كل هذه الشهادات والتخصصات، وأسهمت إسهاماً كبيراً في مكافحة «كوفيد19».

الدكتورة غزالة بالحاج، المدير الطبي التنفيذي لمستشفى العين التابع لشركة «صحة» قالت: إن المرأة الإماراتية تحتل مكانة رفيعة، وتعد دولة الإمارات الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً، والأولى عالمياً في احترام المرأة والحفاظ على كرامتها.

فوزية مصبح المعمري، مدير إدارة الخدمات الطبية المساندة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية التابعة لشركة «صحة» أكدت أن يوم المرأة الإماراتية هذا العام له وقع خاص وذلك بسبب وقوف المرأة وقفة جبارة وبذلها الكثير من التضحيات لمكافحة جائحة «كورونا»، مما انعكس إيجاباً على سلامة العائلة والمجتمع في دولة الإمارات.

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الدكتورة عائشة مصبح المعمري مدير إدارة طبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أول إماراتية تخصصت في طب الطوارئ والرعاية الحرجة أعربت عن امتنانها لقيادة دولة الإمارات للفرص الكبيرة التي وفرتها لبنات الإمارات، وقالت: إنها تعمل ما بوسعها لرد الجميل للوطن، فهي تحرص على المزيد من التعلم وتطويرها نفسها في مجال عملها خاصة الطب السريري.

الدكتورة طيف صباح السرَاج، المدير التنفيذي للخدمات الطبية المساندة في مستشفى توام التابع لشركة «صحة» قالت: إن كل يوم يمر عليها هو بمثابة مشاركة فعّالة نحو تحقيق الإستراتيجيات الصحية المعمول فيها وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، فخبرتها في القطاع الصحي جعلتها تتفانى في عطائها على مدى نحو 22 عاماً.

خلود جمال بن رفيع، مدير قسم الصيدلية في مستشفى توام التابعة لشركة «صحة»، قالت: إن قيادة دولة الإمارات أولت المرأة الإماراتية أهمية كبيرة وهيأت لها كل سبل النجاح، فجهود ودعم وتمكين المرأة مستمرة في جميع القطاعات في ظل قيادتنا الرشيدة.

وقالت أسماء درويش المسماري، مدير وحدة التمريض في قسم الطوارئ بالإنابة، في مدينة الشيخ خليفة الطبية: إن دولة الإمارات قدمت لأبنائها الكثير، وتستحق منهم أن يتفانوا في خدمتها والتضحية من أجل رفعتها، وفقا للبيان.

سمية محمد الحمادي، مسؤول قسم التأهيل والعلاج الطبيعي في مستشفى العين، التابع لشركة «صحة» توجهت بالشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وقالت: إن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية دليل على الثقة والإيمان بقدراتها.