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آلاف من سكان موريشيوس يتظاهرون بعد حادثة التسرب النفطي الكارثية

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خرج آلاف من سكان موريشيوس اليوم السبت في مظاهرة سلمية بعد حادثة التسرب النفطي الكارثية قبل أسابيع قليلة بعدما شحطت سفينة يابانية بالقرب من الدولة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

كانت العاصمة بورت لويس عبارة عن بحر من أعلام موريشيوس، بحسب ما أظهرته الصور والمقاطع المصور، فيما رفع المتظاهرون الذين كانوا يرتدون كمامات

لحماية أنفسهم من فيروس يرددون شعارات مثل "عدم كفاءتكم تدمر جزيرتنا".

كانت السفينة واكاشيو شطحت في 25 تموز/يوليو وتسرب منها نحو ألف طن من الأربعة آلاف طن من زيت الوقود الذي كانت تحمله في المياه الساحلية البكر للدولة السياحية الشهيرة الشهر الجاري. ثم انشطرت السفينة نصفين وغرق الجزء الأكبر منها الأسبوع الماضي.

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