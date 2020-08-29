شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات و646 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 528.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 646 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 84 ألفا و 224 حالة.
وأشار المتحدث إلى وجود 92 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
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