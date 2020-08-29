شكرا لقرائتكم خبر عن عالمياً.. إصابات كورونا تقفز إلى 7ر24 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في العالم إلى 24 مليونا و749 ألفا و759 حالة، حتى الساعة 45ر7، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن فيروس كورونا (كوفيد19-) قد أودى بحياة 837 ألفا و353 شخصا.
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