شكرا لقرائتكم خبر عن 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 427 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 69,328 إصابة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل 60,202 حالة.

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