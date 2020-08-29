الإمارات تلغي مقاطعة إسرائيل وتسمح بالاتفاقيات التجارية معها

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر مرسوماً يلغي قانون مقاطعة إسرائيل ويسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.
وأضافت الوكالة أن المرسوم يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه شركة طيران العال الإسرائيلية لتسيير أول رحلة للطيران المباشر بين مطار بن جوريون في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي تقل وفداً إسرائيلياً وكبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي توسط في اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس آب.
وقال مسؤول أمريكي إن جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب سيكون ضمن المسؤولين الأمريكيين على متن رحلة طيران العال التي ستغادر إسرائيل يوم 31 أغسطس آب.
ولا يزال يتعين إجراء مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والإماراتي حول تفاصيل تتعلق بفتح السفارتين وروابط التجارة والسفر قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق.
وفي مايو أيار توجهت طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلى تل أبيب لتوصيل إمدادات للفلسطينيين لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا لتكون أول رحلة تسيرها شركة طيران إماراتية إلى إسرائيل.
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