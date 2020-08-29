بيروت تمدد حالة الطوارئ والحجر الصحي للحد من كورونا حتى 30 سبتمبر



قررت بيروت اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ وتطبيق إجراءات الحجر الصحي محليا حتى 30 أيلول/ سبتمبر، بعدما سجلت أعلى حصيلة وفيات لكل 100 فرد بمرض كوفيد19- في العالم.

وذكرت وكالة أندينا الوطنية للأنباء أن حالات الإغلاق التام لا تسمح للمواطنين سوى بالخروج للقيام بمهام ضرورية، وستظل أنشطة اقتصادية مرخص بها سارية في أربع مناطق و46 مقاطعة.

وسجلت البلاد 28 ألفا و277 حالة وفاة بمرض كوفيد19- أو ما يعادل وفاة 86 من بين 100 ألف شخص، بما يتجاوز بلجيكا، باعتبارها الدولة الأكثر ضحايا لكل فرد.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض 621 ألفا و997 حالة، لتحتل بيرو المركز الخامس على مستوى العالم من حيث الإصابات.



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